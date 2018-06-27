Компания Roborace проведет первый заезд в полностью автономном режиме

Пульс

На старт первой гонки выйдет 500-сильная машина без водителя

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27 июня 2018

Гоночный беспилотник компании Roborace примет участие в ежегодном соревновании по подъему на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Автомобиль проедет трассу протяженностью 1,867 километра в полностью автономном режиме, используя набор сенсоров, обеспечивающих 360-градусный обзор.

[Видеорепортаж с Фестиваля скорости в Гудвуде](https://motor.ru/reports/goodwoodreport.htm)

Видеорепортаж с Фестиваля скорости в Гудвуде

Заезд приурочат к 25-летнему юбилею фестиваля, который с 1993 года собирает самые редкие и необычные дорожные и гоночные автомобили. Для Roborace это будет первый подъем на холм, который будет полностью контролироваться искусственным интеллектом. Посетители мероприятия смогут увидеть заезд «глазами» робомобиля из специальной кабинки, используя технологию виртуальной реальности.

Машины, которые могут ездить без водителя

В движение Robocar приводят четыре 135-киловаттных электромотора, суммарная отдача которых составляет более 500 лошадиных сил. Масса транспортного средства — 1350 килограммов. За управление машиной отвечает вычислительная платформа NVIDIA DRIVE PX 2, в режиме реального времени обрабатывающая данные от лазерных дальномеров, радаров, GPS-приемника, ультразвуковых датчиков и камер. Разработкой алгоритма работы беспилотника занималась британская фирма Arrival.

Публичный дебют гоночного беспилотника состоялся в Барселоне зимой 2017 года. Представленный на выставке мобильной индустрии автомобиль оснастили 300-киловаттными электромоторами, а его масса составляла всего 975 килограммов. По словам создателей, такая машина может разгоняться до 320 километров в час.

Автомобили Roborace примут участие в собственном чемпионате, который планируется проводить в рамках гонок электромобилей Формула Е. Техническая начинка всех машин окажется одинаковой, но программное обеспечение, которое отвечает за управление машиной, команды смогут разрабатывать самостоятельно.

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