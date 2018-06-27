На старт первой гонки выйдет 500-сильная машина без водителя

Гоночный беспилотник компании Roborace примет участие в ежегодном соревновании по подъему на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде. Автомобиль проедет трассу протяженностью 1,867 километра в полностью автономном режиме, используя набор сенсоров, обеспечивающих 360-градусный обзор.

Заезд приурочат к 25-летнему юбилею фестиваля, который с 1993 года собирает самые редкие и необычные дорожные и гоночные автомобили. Для Roborace это будет первый подъем на холм, который будет полностью контролироваться искусственным интеллектом. Посетители мероприятия смогут увидеть заезд «глазами» робомобиля из специальной кабинки, используя технологию виртуальной реальности.

В движение Robocar приводят четыре 135-киловаттных электромотора, суммарная отдача которых составляет более 500 лошадиных сил. Масса транспортного средства — 1350 килограммов. За управление машиной отвечает вычислительная платформа NVIDIA DRIVE PX 2, в режиме реального времени обрабатывающая данные от лазерных дальномеров, радаров, GPS-приемника, ультразвуковых датчиков и камер. Разработкой алгоритма работы беспилотника занималась британская фирма Arrival.

Публичный дебют гоночного беспилотника состоялся в Барселоне зимой 2017 года. Представленный на выставке мобильной индустрии автомобиль оснастили 300-киловаттными электромоторами, а его масса составляла всего 975 килограммов. По словам создателей, такая машина может разгоняться до 320 километров в час.

Автомобили Roborace примут участие в собственном чемпионате, который планируется проводить в рамках гонок электромобилей Формула Е. Техническая начинка всех машин окажется одинаковой, но программное обеспечение, которое отвечает за управление машиной, команды смогут разрабатывать самостоятельно.