Видео: беспилотный гоночный болид врезался в ограждение сразу после старта

Серия Roborace представляет собой гонки беспилотных электрических автомобилей, в рамках которых инженеры демонстрируют возможности систем автономного управления и искусственного интеллекта. В отличие от классических гонок, таких как Формула-1, в Roborace автомобили команд должны быть полностью идентичны. Все болиды построены на одинаковой платформе и имеют единый набор датчиков, включающий камеры, радары и лидары. Единственное отличие участников заключается в алгоритмах, которые инженеры разрабатывают сами.

Тестовые гонки Roborace прошли на английской трассе Трукстон. Во время одного из заездов болид команды SIT Acronis из Шаффхаузенского технологического института начал гонку крайне неудачно. Сразу после начала движения роботизированный автомобиль резко повернул вправо и спустя несколько секунд врезался в ограждение. На видео можно заметить, что от удара беспилотник повредил передний бампер и капот, однако из-за того, что болид не успел набрать скорость, серьезных повреждений удалось избежать.

Что стало причиной аварии пока неизвестно. Вероятно, во время старта в электронике болида произошел какой-то сбой, в результате которого техническое зрение беспилотника не смогло сориентироваться, а алгоритмы системы торможения не успели остановить болид. В то же время болид SIT Acronis стал не единственным робомобилем, который не сумел закончить заезд. Беспилотник команды Autonomous Racing Graz университета Граца «потерялся» на трассе вследствие ошибок в навигационной системе.