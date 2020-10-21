Tesla начали оснащать полноценным автопилотом

Ещё в июле глава американской компании утверждал, что Tesla очень близка к выпуску автопилотов пятого уровня по классификации SAE International. Такая система предполагает полную автономность: она может управлять машиной самостоятельно, не требуя вмешательства человека.

Тогда же Маск заявил, что инженеры работают над переводом автопилота из режима 2,5D в 4D, однако не уточнил, что имеется в виду. По его словам, решение этой задачи повысит продуктивность системы и ускорит разработку новых функций и «апгрейдов», в том числе для автопарковщика Summon, который позволяет дистанционно «вызывать» автомобиль с парковки.

Что именно включает в себя обновление автопилота, пока неизвестно. Ожидается, что в число новшеств Full Self-Driving войдёт улучшенная система Navigate on Autopilot, которая распознаёт сигналы светофоров и знаки «Стоп» – с обновлением её могут научить поворачивать на сложных перекрёстках. Таким образом, электрокары Tesla смогут самостоятельно передвигаться по любым дорогам и шоссе. Однако, по данным Electrek, водитель по-прежнему вынужден будет держать руки на руле и быть готовым в любой момент взять управление на себя.