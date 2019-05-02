Посмотрите, как будут выглядеть гонки автомобилей без водителей

Гоночные автомобили получили название DevBot 2.0. Новое соревнование будет проходить в рамках одного уик-энда с некоторыми этапами «электрического» чемпионата Formula-E. Все участники получат технически одинаковые машины, но командам предоставят право менять программную часть, то есть заниматься алгоритмами поведения болидов на гоночной трассе.
Предполагается, что DevBot 2.0 получать четыре электромотора суммарной мощностью около 1300 лошадиных сил. Они смогут набирать «сотню» примерно за три секунды.
1 / 3
Согласно правилам серии Roborace, автомобили не будут полностью беспилотными: первую половину заезда будет ехать реальный гонщик, вторую — автопилот.
Сезон-2019 станет пробным. Полноценный запуск чемпионата запланирован на 2021 год.