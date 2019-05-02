Посмотрите, как будут выглядеть гонки автомобилей без водителей

Гоночные автомобили получили название DevBot 2.0. Новое соревнование будет проходить в рамках одного уик-энда с некоторыми этапами «электрического» чемпионата Formula-E. Все участники получат технически одинаковые машины, но командам предоставят право менять программную часть, то есть заниматься алгоритмами поведения болидов на гоночной трассе.