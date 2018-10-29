Автопилот — что нового?

Завтра будущее не наступит

Когда в 2014-м Tesla стала продавать свои электромобили с автопилотом, казалось, что будущее уже за углом — год-два, и беспилотные автомобили будут повсюду. Тем более, что в этот срок довести автопилот до ума обещал сам Илон Маск.

Кое-кто из адептов технологии поплатился за эту уверенность жизнью — как тот бедолага в Штатах, не смотревший на дорогу и влетевший под грузовик на скорости в 100 километров в час. Когда на дороге все шло своим чередом, тесловский автопилот работал просто замечательно. А на первой нештатной ситуации прокололся: не хватило сенсоров, возможностей софта...