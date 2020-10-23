Brabus представил 900-сильный Mercedes-AMG GT 63 S за 40 миллионов рублей

В основе нового проекта лежит пятидверка Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. После доработок она получила новый аэродинамический обвес из углепластика, заниженную на 25 миллиметров подвеску, а также разноразмерные кованые колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 сзади.
Стандартный для GT 63 S битурбомотор V8 4.0 мощностью 640 лошадиных сил прокачали до 900 лошадиных сил и 1250 Нм. Но для этого пришлось на поллитра нарастить его рабочий объем. До «сотни» Rocket 900 разгоняется за 2,8 секунды. Отметку в 200 километров в час преодолевает за 9,7 секунды, 300 — за 23,9 секунды. Максимальная скорость, ограниченная электроникой из-за необратимого износа покрышек, составляет 330 километров в час.
Фото: Brabus
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Всего немецкие инженеры построят десять экземпляров Rocket 900. Каждый экземпляр будет отличаться индивидуальным интерьером по желанию заказчика. Салон первой машины отделан стеганой кожей и алькантарой с контрастной строчкой и углепластиковыми деталями. Стоимость модифицированной «Ракеты» составит 435 800 евро (примерно 40 миллионов рублей по текущему курсу).
В начале марта ателье Brabus разработало тюнинг-киты для вседорожников Mercedes-Benz GLE и GLS. Инженеры изменили внешний вид моделей, украсили салон высококачественной кожей, а также уменьшили клиренс на 25 миллиметров и доработали 2,9-литровый турбодизель. https://motor.ru/news/brabus-gle-gls-tuning-08-03-2020.htm