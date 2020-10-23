Brabus представил 900-сильный Mercedes-AMG GT 63 S за 40 миллионов рублей

В основе нового проекта лежит пятидверка Mercedes-AMG GT 63 S 4Matic+. После доработок она получила новый аэродинамический обвес из углепластика, заниженную на 25 миллиметров подвеску, а также разноразмерные кованые колесные диски Monoblock Z диаметром 21 дюйм спереди и 22 сзади.

Стандартный для GT 63 S битурбомотор V8 4.0 мощностью 640 лошадиных сил прокачали до 900 лошадиных сил и 1250 Нм. Но для этого пришлось на поллитра нарастить его рабочий объем. До «сотни» Rocket 900 разгоняется за 2,8 секунды. Отметку в 200 километров в час преодолевает за 9,7 секунды, 300 — за 23,9 секунды. Максимальная скорость, ограниченная электроникой из-за необратимого износа покрышек, составляет 330 километров в час.