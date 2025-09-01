Представлен гибрид SAIC с дизайном от Йозефа Кабана. Цена удивила

Roewe M7 DMH китайцы сравнивают с Rolls-Royce из-за характерной радиаторной решетки, однако сходство у серийной версии меньше, чем у концепта Pearl, представленного в апреле.

В длину седан достигает 4940 миллиметров, то есть относится к D-классу. Ширина и высота — 1890 и 1510 миллиметров соответственно, а между осями у него 2820 миллиметров. Радиус разворота — 5,8 метра, снаряженная масса — 1670 килограммов. Многоспицевые колесные диски могут быть 17- либо 18-дюймовыми.

В багажнике уместится до 527 литров груза, а мелочи можно хранить в 28 предназначенных для этого отсеках в салоне.