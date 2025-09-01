Представлен гибрид SAIC с дизайном от Йозефа Кабана. Цена удивила«Паспортный» запас хода с полным баком и заряженной батареей — 2050 километров
Roewe M7 DMH китайцы сравнивают с Rolls-Royce из-за характерной радиаторной решетки, однако сходство у серийной версии меньше, чем у концепта Pearl, представленного в апреле.
В длину седан достигает 4940 миллиметров, то есть относится к D-классу. Ширина и высота — 1890 и 1510 миллиметров соответственно, а между осями у него 2820 миллиметров. Радиус разворота — 5,8 метра, снаряженная масса — 1670 килограммов. Многоспицевые колесные диски могут быть 17- либо 18-дюймовыми.
В багажнике уместится до 527 литров груза, а мелочи можно хранить в 28 предназначенных для этого отсеках в салоне.
На передней панели — раздельные экраны «приборки» (10,25 дюйма) и медиасистемы, работающей на базе чипа Qualcomm Snapdragon 8155 и оснащенной голосовым ассистентом на базе искусственного интеллекта от ByteDance. У центрального дисплея диагональю 15,6 дюйма разрешение 2,5К. Все кресла и руль подогреваются.
В движение Roewe M7 приводит гибридная система SAIC DMH пятой генерации. В нее входят 1,5-литровый ДВС и передний электромотор, выдающие 110 лошадиных сил (135 Нм крутящего момента) и 184 силы (330 Нм) соответственно. Максимальная скорость равна 185 километрам в час, время разгона 0–100 — 7,9 секунды.
Литий-железо-фосфатная батарея емкостью 19,7 киловатт-часа обеспечивает до 160 километров хода на электричестве. Для сравнения, соперник от Geely, Galaxy A7, проедет 150 километров, а Chery Fulwin A8 — 145. Совокупный запас хода с включением ДВС достигает 2050 километров по китайскому циклу CLTC.