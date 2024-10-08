Автодилер «Рольф» выпустит собственный автомобиль

Автодилер «Рольф» выпустит собственный автомобильОн также будет возить машины «под ключ» из-за рубежа по заказу клиента
«Мы планируем производить свой автомобиль «Рольф». Мы уже запустили производство запчастей. И также планируем шинное производство», — сказал Кремлев.
Кроме этого, дилерский холдинг выйдет на рынок такси, аренды и каршеринга под собственным брендом. Также «Рольф» зайдет на территорию «частников», ввозящих автомобили под заказ из-за рубежа: он предложит доставку автомобиля «под ключ». Обещаны гарантия сроком два года и доступные запчасти на весь период эксплуатации. Акцент будет сделан на премиум-сегмент и электрокары.
В прошлом году «Рольф» стал крупнейшим дилерским холдингом России по выручке. В прошлом году он продал автомобилей на 323,8 миллиарда рублей — на 40 процентов больше, чем в 2022 году, пишет российский Forbes. А вот по количеству реализованных машин он только четвертый (28 739 штук, плюс 13 процентов) и уступает «Мэйджору», «Автомиру» и «Ключавто».
В России продолжает быстро расти перечень марок, предлагающих продукцию китайского автопрома. Так, в сентябре на рынок вышли Knewstar со знакомой россиянам моделью и Soueast. Появление нового бренда анонсировала Sinomach, владеющая Oting.