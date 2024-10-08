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Опубликовано 08 октября 2024, 14:06
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Автодилер «Рольф» выпустит собственный автомобиль

Он также будет возить машины «под ключ» из-за рубежа по заказу клиента
«Рольф» выпустит собственный автомобиль, а также запчасти и шины. Крупнейший автодилер России планирует радикально расширить сферу деятельности. Планами с Telegram-каналом No Limits поделился президент Международной ассоциации любительского бокса Умар Кремлев, который недавно стал владельцем «Рольфа». По его словам, компания планирует производить собственный автомобиль. Что это будет за машина, пока неизвестно.
Автодилер «Рольф» выпустит собственный автомобиль
© Евгений Биятов / РИА Новости
Мария Руцкая

«Мы планируем производить свой автомобиль «Рольф». Мы уже запустили производство запчастей. И также планируем шинное производство», — сказал Кремлев.

Кроме этого, дилерский холдинг выйдет на рынок такси, аренды и каршеринга под собственным брендом. Также «Рольф» зайдет на территорию «частников», ввозящих автомобили под заказ из-за рубежа: он предложит доставку автомобиля «под ключ». Обещаны гарантия сроком два года и доступные запчасти на весь период эксплуатации. Акцент будет сделан на премиум-сегмент и электрокары.

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В прошлом году «Рольф» стал крупнейшим дилерским холдингом России по выручке. В прошлом году он продал автомобилей на 323,8 миллиарда рублей — на 40 процентов больше, чем в 2022 году, пишет российский Forbes. А вот по количеству реализованных машин он только четвертый (28 739 штук, плюс 13 процентов) и уступает «Мэйджору», «Автомиру» и «Ключавто».

В России продолжает быстро расти перечень марок, предлагающих продукцию китайского автопрома. Так, в сентябре на рынок вышли Knewstar со знакомой россиянам моделью и Soueast. Появление нового бренда анонсировала Sinomach, владеющая Oting.

Источник:No Limits / Telegram
Автор:Мария Руцкая
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