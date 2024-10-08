Автодилер «Рольф» выпустит собственный автомобиль

В прошлом году «Рольф» стал крупнейшим дилерским холдингом России по выручке. В прошлом году он продал автомобилей на 323,8 миллиарда рублей — на 40 процентов больше, чем в 2022 году, пишет российский Forbes. А вот по количеству реализованных машин он только четвертый (28 739 штук, плюс 13 процентов) и уступает «Мэйджору», «Автомиру» и «Ключавто».