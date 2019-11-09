Китайская марка намерена обогнать Rolls-Royce

Престижная китайская марка Hongqi («Красное знамя») входит в один из крупнейших автомобильных холдингов FAW и знаменита в основном лишь роскошными правительственными лимузинами, которые невозможно было купить частному лицу. Теперь руководство FAW решило немного сменить курс и сделать из Hongqi более-менее массовую премиальную марку, доступную любому достаточно обеспеченному человеку, выбирающему сегодня Rolls-Royce в качестве автомобиля на каждый день. Китайцы считают, что накопили достаточно опыта в постройке лимузинов для первых лиц КНР, чтобы на равных конкурировать с автомобилями даже столь именитого британского люксового бренда.