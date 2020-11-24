Три модели Rolls-Royce стали доступны в неоновой расцветке

Неоновое покрытие изначально было разработано отделением Bespoke по заказу американских клиентов, однако позже в компании приняли решение предложить новую палитру и на глобальном уровне, а тираж увеличить до 12 экземпляров, добавив к партии ещё три автомобиля каждого цвета. При выборе оттенков в Bespoke вдохновлялись живой природой: например, зеленый Lime Rock Green характерен для зеленой австралийской древесной лягушки, красный Eagle Rock Red имитирует цветы вечнозеленого дерева Охиа, которое можно встретить на Гавайях, а синий Mirabeau Blue — это окрас экзотической южноамериканской бабочки.
Передние панели всех трех автомобилей изготовлены из материала Technical Fibre (углеволокно с вплетенными в него алюминиевыми нитями) и украшены графикой, символизирующей искажение света скоростью. Нанесенная на них технологичная краска создаёт эффект интенсивного неонового свечения. В компании подчеркнули, что к заказу доступны только три экземпляра каждой модели Black Badge в неоновых оттенках.
Ранее стало известно, что Rolls-Royce вынужден отказаться от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза» из-за того, что этот элемент декора нарушает новые стандарты безопасности, действующие на территории Евросоюза. Эта опция впервые стала доступна в 2016 году и стоит 3,5 тысячи фунтов стерлингов (350 тысяч рублей по нынешнему курсу).