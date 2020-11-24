Три модели Rolls-Royce стали доступны в неоновой расцветке

Неоновое покрытие изначально было разработано отделением Bespoke по заказу американских клиентов, однако позже в компании приняли решение предложить новую палитру и на глобальном уровне, а тираж увеличить до 12 экземпляров, добавив к партии ещё три автомобиля каждого цвета. При выборе оттенков в Bespoke вдохновлялись живой природой: например, зеленый Lime Rock Green характерен для зеленой австралийской древесной лягушки, красный Eagle Rock Red имитирует цветы вечнозеленого дерева Охиа, которое можно встретить на Гавайях, а синий Mirabeau Blue — это окрас экзотической южноамериканской бабочки.