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Три модели Rolls-Royce стали доступны в неоновой расцветке

Необычные цвета предлагаются для Wraith, Dawn и Cullinan в версии Black Badge

Новая палитра цветов «Неоновые ночи» для автомобилей Rolls-Royce © Rolls-Royce
Лиза Будрина
Компания Rolls-Royce анонсировала новую палитру цветов «Неоновые ночи» для трех моделей в исполнении Black Badge. В нее вошли три оттенка: ярко-зелёный Lime Rock Green для Wraith, красный Eagle Rock Red для Dawn и синий Mirabeau Blue для Сullinan. Тираж составит всего 12 экземпляров, в каждом оттенке будет выпущено по четыре автомобиля.

Неоновое покрытие изначально было разработано отделением Bespoke по заказу американских клиентов, однако позже в компании приняли решение предложить новую палитру и на глобальном уровне, а тираж увеличить до 12 экземпляров, добавив к партии ещё три автомобиля каждого цвета. При выборе оттенков в Bespoke вдохновлялись живой природой: например, зеленый Lime Rock Green характерен для зеленой австралийской древесной лягушки, красный Eagle Rock Red имитирует цветы вечнозеленого дерева Охиа, которое можно встретить на Гавайях, а синий Mirabeau Blue — это окрас экзотической южноамериканской бабочки.

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Передние панели всех трех автомобилей изготовлены из материала Technical Fibre (углеволокно с вплетенными в него алюминиевыми нитями) и украшены графикой, символизирующей искажение света скоростью. Нанесенная на них технологичная краска создаёт эффект интенсивного неонового свечения. В компании подчеркнули, что к заказу доступны только три экземпляра каждой модели Black Badge в неоновых оттенках.

Ранее стало известно, что Rolls-Royce вынужден отказаться от подсвеченной статуэтки «Духа экстаза» из-за того, что этот элемент декора нарушает новые стандарты безопасности, действующие на территории Евросоюза. Эта опция впервые стала доступна в 2016 году и стоит 3,5 тысячи фунтов стерлингов (350 тысяч рублей по нынешнему курсу).

Источник: пресс-служба Rolls-Royce