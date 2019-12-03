Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской

Цена спецверсии будет определена на онлайн-аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в Майами с 4 по 13 декабря. Ожидается, что Phantom Magma Red удастся продать в несколько раз дороже, чем обычную версию. Все вырученные средства будут перечислены в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.