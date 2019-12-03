Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской

За разработку особого «Фантома» отвечало дизайнерское бюро Bespoke Collective из Гудвуда, Великобритания. Помимо необычного экстерьера, построенный в единственном экземпляре седан отличается созданным вручную салоном, на пошивку которого ушло девять различных видов кожи. Особый штрих — покрытые шестью слоями лака деревянные элементы интерьера.
Для контраста с креслами и дверными картами цвета «арктический белый» , обод рулевого колеса и поверхность подрулевых переключателей обтянута красной кожей. Кроме того, в алом цвете выполнен брелок, гравировка логотипов Rolls-Royce на подголовниках и окантовка рисунка задних кресел. За создание эффекта звёздного неба отвечают 1600 красных светодиодов в потолке.
За основу уникального Phantom взяли леворульный короткобазный седан восьмого поколения. Изменений по технической начинке нет: под капотом трудится 6,75-литровый V12 мощностью 571 лошадиную силу (крутящий момент 900 Нм), привод — на заднюю ось, трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая. С места до 100 километров в час «Фантом» может разогнаться за 5,3 секунды.
Цена спецверсии будет определена на онлайн-аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в Майами с 4 по 13 декабря. Ожидается, что Phantom Magma Red удастся продать в несколько раз дороже, чем обычную версию. Все вырученные средства будут перечислены в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.