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10:23

Rolls-Royce выпустил уникальный Phantom c «хрустальной» краской

Спецверсия седана приурочена к 115-летию бренда

© Rolls-Royce
Сергей Ильин
Компания Rolls-Royce показала дизайнерскую версию флагмана Phantom с эксклюзивным красным кристаллическим оттенком Magma Red. Для достижения глубины цвета и создания эффекта свечения кузов седана красили в пять слоёв специальным лаком с частицами хрусталя. Каждый слой полировали вручную более пяти часов.

За разработку особого «Фантома» отвечало дизайнерское бюро Bespoke Collective из Гудвуда, Великобритания. Помимо необычного экстерьера, построенный в единственном экземпляре седан отличается созданным вручную салоном, на пошивку которого ушло девять различных видов кожи. Особый штрих — покрытые шестью слоями лака деревянные элементы интерьера.

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Для контраста с креслами и дверными картами цвета «арктический белый» , обод рулевого колеса и поверхность подрулевых переключателей обтянута красной кожей. Кроме того, в алом цвете выполнен брелок, гравировка логотипов Rolls-Royce на подголовниках и окантовка рисунка задних кресел. За создание эффекта звёздного неба отвечают 1600 красных светодиодов в потолке.

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За основу уникального Phantom взяли леворульный короткобазный седан восьмого поколения. Изменений по технической начинке нет: под капотом трудится 6,75-литровый V12 мощностью 571 лошадиную силу (крутящий момент 900 Нм), привод — на заднюю ось, трансмиссия автоматическая, 8-ступенчатая. С места до 100 километров в час «Фантом» может разогнаться за 5,3 секунды.

Цена спецверсии будет определена на онлайн-аукционе RM Sotheby's, который пройдёт в Майами с 4 по 13 декабря. Ожидается, что Phantom Magma Red удастся продать в несколько раз дороже, чем обычную версию. Все вырученные средства будут перечислены в Глобальный фонд борьбы со СПИДом.