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12:46

Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»

Компания представила современный вариант знаменитого ювелирного украшения

Компания Rolls-Royce и ювелирный дом Faberge представили современный вариант знаменитого «Яйца Фаберже» — символа роскоши и богатства. Новая работа получила название «Дух экстаза», в честь фигуры, украшающей капот каждого автомобиля марки с 1911 года.

Концепция ювелирного яйца «Дух экстаза» разработана дизайнерами Rolls-Royce Motor Cars Штефаном Монро и Алексом Иннесом, а эскизы доработаны главным дизайнером «Фаберже» Лизой Тальгрен. Непосредственно созданием яйца занимался мастер «Фаберже» Пол Джонс.

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Яйцо массой 400 граммов и высотой 160 миллиметров создано в единственном экземпляре для одного из клиентов Rolls-Royce. Его основание выполнено из 18-каратного белого золота, покрыто фиолетовой гильоше–эмалью и ручной гравировкой. Фигурка «Дух экстаза» из горного хрусталя скрыта за лепестками розового золота, инкрустированными 10 каратами бриллиантов и натуральным аметистом весом более 390 карат. Раскрывает яйцо специальный механизм, созданный с использованием компьютерного моделирования, анимации и микроинженерии.

«Яйца Фаберже» — это серия ювелирных изделий, созданная в период с 1885 и 1917 год для российской императорской семьи и частных покупателей. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими являются 54. Первое яйцо, известное как «Курочка», было заказано императором Александром III для его жены Марии Федоровны.

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