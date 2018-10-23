Rolls-Royce выпустил «Яйцо Фаберже» с «Духом экстаза»

«Яйца Фаберже» — это серия ювелирных изделий, созданная в период с 1885 и 1917 год для российской императорской семьи и частных покупателей. Всего известно о создании 71 экземпляра, из которых императорскими являются 54. Первое яйцо, известное как «Курочка», было заказано императором Александром III для его жены Марии Федоровны.