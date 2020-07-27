Роскошь в минимализме: появились подробности о новом Rolls-Royce Ghost

Поскольку седан Ghost стал самой успешной моделью Rolls-Royce при создании нового поколения автомобиля британские инженеры учитывали пожелания клиентов, которые высказались за то, чтобы дизайн будущего «Призрака» выполнили в стиле минимализм. По словам главы британской корпорации, мнение клиентов марки сыграло важную роль при создании автомобиля нового поколения.

В настоящий момент известно, что в основу обновленного Rolls-Royce Ghost ляжет новая платформа, лежащая в основе Phantom и Cullinan. Кроме того, по словам того же Торстен Мюллер-Отвоса, единственными элементами, которые останутся в новой модели от предыдущего поколения автомобиля будут шильдики и логотип концерна.