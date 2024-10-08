Rolls-Royce обновила седан Ghost

В салоне — новая мультимедиа на операционной системе Spirit, экран которой прикрыт стеклом во всю ширину передней панели. Задние пассажиры могут подключать к своим дисплеям до двух гаджетов для стриминга музыки или видео, а также Bluetooth-наушники. В центральной консоли между сиденьями спрятаны несколько разъемов USB-C, кроме того, есть точка доступа Wi-Fi. Аудиосистема «Призрака» получила новый 1400-ваттный усилитель, а аналоговые часы — декор в виде миниатюрной статуэтки «Дух экстаза».