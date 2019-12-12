Rolls-Royce Phantom украсили вышивкой из миллиона стежков

На территории штаб-квартиры Rolls-Royce в Гудвуде, Англия, есть розарий. Это единственное место в мире, где растут розы сорта Phantom Rose, выведенные специально для британской марки известным селекционером Филипом Харкнессом. Именно «призрачные» цветы стали своего рода отправной точкой для вышивки в салоне «Фантома», построенного по заказу предпринимателя из Стокгольма. Для создания сложного рисунка на крыше, дверях и передней панели потребовался миллион стежков.
Дизайнерам удалось проиллюстрировать «призрачную розу» в различных стадиях цветения — от бутона до раскрывшегося цветка. Причем за счет ассиметричного расположения кажется будто розы растут вдоль облицовки крыши начиная с её задней части. В темноте цветы освещают встроенные в обшивку волоконно-оптические световоды. Сиденья седана обиты нежно-голубой кожей Charles Blue с контрастной темной окантовкой, на передней панели под стеклом находится традиционная «Галерея» с «растущими» розами.
В конце ноября Rolls-Royce рассказал о ещё одном сложном проекте. Мастерам Bespoke Collective пришлось создать вышивку с изображением сапсана на потолке купе Wraith, но сначала изучить птицу в естественной среде обитания. В итоге вышивку составили из 250 тысяч аккуратных стяжек, которые наносили в течение 30 дней, чтобы не повредить кожу.