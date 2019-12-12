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11:00

Rolls-Royce Phantom украсили вышивкой из миллиона стежков

Вдохновением для рисунка стал розарий, расположенный на территории штаб-квартиры марки

Алексей Носаченко
Предприниматель из Стокгольма заказал у дизайнерского бюро Rolls-Royce Bespoke Collective уникальный Phantom с цветочным орнаментом в салоне, для которого потребовался миллион стежков. Источником вдохновения для сложной вышивки стал местный розарий, где растёт уникальный сорт роз Phantom Rose.

На территории штаб-квартиры Rolls-Royce в Гудвуде, Англия, есть розарий. Это единственное место в мире, где растут розы сорта Phantom Rose, выведенные специально для британской марки известным селекционером Филипом Харкнессом. Именно «призрачные» цветы стали своего рода отправной точкой для вышивки в салоне «Фантома», построенного по заказу предпринимателя из Стокгольма. Для создания сложного рисунка на крыше, дверях и передней панели потребовался миллион стежков.

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В работе над машиной приняла участие вся семья клиента. Супруга разработала дизайн фирменных зонтов, а дочь Магнолия выбрала цветовую схему экстерьера.

Дизайнерам удалось проиллюстрировать «призрачную розу» в различных стадиях цветения — от бутона до раскрывшегося цветка. Причем за счет ассиметричного расположения кажется будто розы растут вдоль облицовки крыши начиная с её задней части. В темноте цветы освещают встроенные в обшивку волоконно-оптические световоды. Сиденья седана обиты нежно-голубой кожей Charles Blue с контрастной темной окантовкой, на передней панели под стеклом находится традиционная «Галерея» с «растущими» розами.

В конце ноября Rolls-Royce рассказал о ещё одном сложном проекте. Мастерам Bespoke Collective пришлось создать вышивку с изображением сапсана на потолке купе Wraith, но сначала изучить птицу в естественной среде обитания. В итоге вышивку составили из 250 тысяч аккуратных стяжек, которые наносили в течение 30 дней, чтобы не повредить кожу.