Rolls-Royce Phantom украсили вышивкой из миллиона стежков

На территории штаб-квартиры Rolls-Royce в Гудвуде, Англия, есть розарий. Это единственное место в мире, где растут розы сорта Phantom Rose, выведенные специально для британской марки известным селекционером Филипом Харкнессом. Именно «призрачные» цветы стали своего рода отправной точкой для вышивки в салоне «Фантома», построенного по заказу предпринимателя из Стокгольма. Для создания сложного рисунка на крыше, дверях и передней панели потребовался миллион стежков.