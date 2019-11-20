На потолке Rolls-Royce Wraith целый месяц вышивали сапсана

Клиент настоял на том, чтобы это был именно сапсан – самая быстрая и ловкая птица в мире. Специалисты из Bespoke часами наблюдали за поведением этого вида, чтобы изучить особенности его физиологии и оттенков оперения. Чтобы создать суровый образ, мастера по индивидуальным вышивкам чуть изменили форму клюва и разрез глаз птицы, выбрали небесно-голубую цветовую палитру, и затем приступили к реализации проекта.