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16:14

На потолке Rolls-Royce Wraith целый месяц вышивали сапсана

Посмотрите, как выглядит самая сложная и детальная вышивки в истории британской марки

© Rolls-Royce
Компания Rolls-Royce представила особое купе Wraith, подготовленное командой Bespoke по индивидуальному заказу клиента. Новинка получила название Falcon, а ее главным отличием от обычного Wraith стала сложная вышивка с изображением сапсана на потолке.

Клиент настоял на том, чтобы это был именно сапсан самая быстрая и ловкая птица в мире. Специалисты из Bespoke часами наблюдали за поведением этого вида, чтобы изучить особенности его физиологии и оттенков оперения. Чтобы создать суровый образ, мастера по индивидуальным вышивкам чуть изменили форму клюва и разрез глаз птицы, выбрали небесно-голубую цветовую палитру, и затем приступили к реализации проекта.

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Трудность заключалась в том, что стяжки стягивает поверхность кожи, которой обит потолок автомобиля, и при неаккуратно выполненной работе материал может пойти волнами. Чтобы этого избежать и нанести 250 тысяч аккуратных швов потребовалось 30 дней.

«Птичья» тема также присутствует в дизайне экстерьера и интерьера автомобиля. Например, на кузов нанесены линии, в которые вписаны очертания крыла. Аналогичное изображением имеется и на обивке задних кресел.

Недавно Rolls-Royce посвятил серию из трех купе Wraith ночной Москве. Такие автомобили представлены в ярко-зеленом цвете Brennen Green, глубоком оранжевом Orande Metallic и пурпурном Twillight Purple. Все они сочетаются с черным Diamond Black. В компании пояснили, что вдохновением послужила яркая палитра столицы в темное время суток.

Источник: Rolls-Royce