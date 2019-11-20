На потолке Rolls-Royce Wraith целый месяц вышивали сапсана

Клиент настоял на том, чтобы это был именно сапсан – самая быстрая и ловкая птица в мире. Специалисты из Bespoke часами наблюдали за поведением этого вида, чтобы изучить особенности его физиологии и оттенков оперения. Чтобы создать суровый образ, мастера по индивидуальным вышивкам чуть изменили форму клюва и разрез глаз птицы, выбрали небесно-голубую цветовую палитру, и затем приступили к реализации проекта.
Трудность заключалась в том, что стяжки стягивает поверхность кожи, которой обит потолок автомобиля, и при неаккуратно выполненной работе материал может пойти волнами. Чтобы этого избежать и нанести 250 тысяч аккуратных швов потребовалось 30 дней.
«Птичья» тема также присутствует в дизайне экстерьера и интерьера автомобиля. Например, на кузов нанесены линии, в которые вписаны очертания крыла. Аналогичное изображением имеется и на обивке задних кресел.
Недавно Rolls-Royce посвятил серию из трех купе Wraith ночной Москве. Такие автомобили представлены в ярко-зеленом цвете Brennen Green, глубоком оранжевом Orande Metallic и пурпурном Twillight Purple. Все они сочетаются с черным Diamond Black. В компании пояснили, что вдохновением послужила яркая палитра столицы в темное время суток.