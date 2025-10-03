В России стартовали продажи пикапа Sollers ST9

В России стартовали продажи пикапа Sollers ST9Автомобильный холдинг Sollers представил новый пикап, который теперь возглавил это семейство в модельном ряду
ST9 оснащается двухлитровым двигателем с цепным приводом газораспределительного механизма, отдача которого составляет 224 лошадиные силы. В отличие от ST8, который предлагался исключительно с «механикой», флагман работает только в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль получил систему полного привода, понижающую передачу и функцию блокировки заднего дифференциала, последняя доступна лишь в самой богатой комплектации.
В базовой комплектации Premium автомобиль имеет светодиодные фары, 18-дюймовые колёса, четыре подушки безопасности, электрические зеркала, электрорегулировку кресла водителя, климат-контроль и обогреваемые передние сиденья.
Версия Ultimate, которая обойдётся покупателям в 3 575 000 рублей, дополнительно получила шторки безопасности, люк в крыше и электрорегулировки для сиденья переднего пассажира.
Первые пикапы Sollers ST9 сошли с конвейера Ульяновского автомобильного завода на прошлой неделе.
Ранее в компании сообщали, что в ближайшее время покупателям будет предложена и дизельная версия этого пикапа. На неё планируют установить силовой агрегат мощностью 163 лошадиные силы, который уже знаком по модели ST8.