В России стартовали продажи пикапа Sollers ST9

ST9 оснащается двухлитровым двигателем с цепным приводом газораспределительного механизма, отдача которого составляет 224 лошадиные силы. В отличие от ST8, который предлагался исключительно с «механикой», флагман работает только в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Кроме того, автомобиль получил систему полного привода, понижающую передачу и функцию блокировки заднего дифференциала, последняя доступна лишь в самой богатой комплектации.

В базовой комплектации Premium автомобиль имеет светодиодные фары, 18-дюймовые колёса, четыре подушки безопасности, электрические зеркала, электрорегулировку кресла водителя, климат-контроль и обогреваемые передние сиденья.