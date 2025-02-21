Rolls-Royce построил особый Spectre для супружеской пары

Компания Rolls-Royce представила уникальный Spectre Soulmate, созданный отделением Bespoke для необычных клиентов — супружеской пары, чья совместная жизнь буквально пропитана символизмом. Они родились в одной больнице, с разницей в три дня, и дата начала их жизненного пути выгравирована на дефлекторе обдува со стороны водителя. Потолок украшен «звездами» — такими они были в тот день в Куала-Лумпуре. На накладках порогов его и её имена.