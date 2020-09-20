На крыше кабины тяжёлых пикапов вроде Ford Super Duty, Chevrolet Silverado HD, GMC Sierra HD и Ram 2500/3500 можно заметить пять небольших оранжевых огней. Федеральное правило делает их обязательными для всех транспортных средств шириной более 80 дюймов (2032 миллиметра). Сдвоенные колёса и более широкие задние крылья этих пикапов обычно заставляют производителей устанавливать на кабину дополнительные габаритные лампы, однако издание GM Authority вдруг обнаружило, что в Калифорнии запрещены оранжевые огни на крыше пикапов.
Местный закон штата гласит, что на крыше транспортных средств запрещено устанавливать лампы оранжевого, красного или синего цветов, а также любой их комбинации. Отсутствие возможности использовать красно-синие лампы понятно, потому что именно такие цвета используют службы экстренной помощи, но запрет оранжевых огней является загадкой. Вероятной причиной может быть тот факт, что оранжевые огни на крыше в Калифорнии используются на автомобилях парковочной службы.