Работа Uber и Lyft в Калифорнии оказалась под угрозой

Вступивший в силу в Калифорнии с 1 января 2020 года законопроект, известный как AB5, требует от компаний обеспечить всем работникам компенсацию медицинских расходов и страхование от безработицы. Uber и Lyft избегали этого, классифицируя водителей как независимых подрядчиков, однако суд с ними не согласился, обязав сервисы считать несколько сотен тысяч водителей штатными сотрудниками. Теперь компании заявили о том, что если суд не пересмотрит решение, то им придётся заняться реструктуризацией и массовыми сокращениями персонала.