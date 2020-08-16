Uber и Lyft получили от властей штата Калифорния судебный запрет на дальнейшую классификацию сотрудничающих с ними водителей как независимых подрядчиков. Суд потребовал зарегистрировать всех водителей как штатных сотрудников, из-за чего дальнейшая работа Uber и Lyft в Калифорнии оказалась под угрозой. Компании заявили, что вынуждены будут приостановить работу после вступления в силу постановления суда, так как обеспечить выполнение этого требования они не в состоянии — особенно после колоссальных убытков вследствие пандемии коронавируса.
Вступивший в силу в Калифорнии с 1 января 2020 года законопроект, известный как AB5, требует от компаний обеспечить всем работникам компенсацию медицинских расходов и страхование от безработицы. Uber и Lyft избегали этого, классифицируя водителей как независимых подрядчиков, однако суд с ними не согласился, обязав сервисы считать несколько сотен тысяч водителей штатными сотрудниками. Теперь компании заявили о том, что если суд не пересмотрит решение, то им придётся заняться реструктуризацией и массовыми сокращениями персонала.