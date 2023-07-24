Росатом вложился в электромобиль Atom

Росатом вложился в электромобиль AtomПо подсчетам экспертов, доля госкорпорации могла составить около 23 процентов
Госкорпорация Росатом инвестировала 6,2 миллиарда рублей в электрокар Atom. Долю в компании АО «Кама», занимающейся разработкой отечественного электромобиля, приобрела «Рэнера», пишет «Коммерсантъ». Это дочка Росатома, профиль которой — системы накопления энергии. В холдинге вложение называют «относительно небольшой инвестицией в перспективный проект», а также отмечают, что верят в приобретенный актив и в будущее российских «батарейных» автомобилей в целом.
Доля «Рэнеры» в АО «Кама» могла составить не менее 20 процентов — по мнению экспертов, порядка 23. Однако это лишь сторонние подсчеты, так как «Кама» не раскрывает состав акционеров и не публикует отчетность. У главы КамАЗа Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна, которые основали «Каму», должно остаться по 31,3 процента после появления новых инвесторов.
Росатом же отмечает, что не собирается становиться производителем автомобилей, но готов поставлять комплектующие. В госкорпорации уже заявляли, что могут выпускать 60 процентов ключевых компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электромоторы, магниты из редкоземельных сплавов, микроэлементную базу, а также полимерные и композитные материалы.
Сейчас у Росатома есть производство литий-ионных батарей, а в 2025 году будет достроена гигафабрика в Калининградской области. Еще мощностей должно хватить на снабжение батареями 50 тысяч электромобилей. «Рэнера» уже возит в РФ ячейки со своего южнокорейского завода Enertech — разработчика аккумуляторов, поглощенного Росатомом в мае нынешнего года. Прежде Enertech работал с BMW, Samsung и LG.
Что касается самого Atom, то это небольшой электрохэтчбек, дебютировавший в мае в виде прототипа — спустя более двух лет с презентации первого варианта под именем «Кама». С места до «сотни» Атом сможет разгоняться примерно за семь секунд, а запас хода составит 500 километров. По последним данным, производство планируют начать в 2025 году на столичном МАЗ «Москвич».