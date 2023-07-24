Росатом вложился в электромобиль Atom

Доля «Рэнеры» в АО «Кама» могла составить не менее 20 процентов — по мнению экспертов, порядка 23. Однако это лишь сторонние подсчеты, так как «Кама» не раскрывает состав акционеров и не публикует отчетность. У главы КамАЗа Сергея Когогина и миллиардера Рубена Варданяна, которые основали «Каму», должно остаться по 31,3 процента после появления новых инвесторов.

Росатом же отмечает, что не собирается становиться производителем автомобилей, но готов поставлять комплектующие. В госкорпорации уже заявляли, что могут выпускать 60 процентов ключевых компонентов электромобиля, включая аккумуляторные батареи, электромоторы, магниты из редкоземельных сплавов, микроэлементную базу, а также полимерные и композитные материалы.