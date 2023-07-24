Появились первые изображения нового российского суперкара

Появились первые изображения нового российского суперкараРоссийский гонщик Роман Русинов запатентовал дизайн автомобиля
Опубликованы первые изображения нового российского суперкара. В документе из открытой базы Роспатента патентообладателем указан гонщик Роман Русинов, который ранее зарегистрировал торговый знак Rossa. Телеграмм-канал «Автопоток» обратил внимание на то, что автомобиль на патентных изображениях представлен в двух вариантах — с большим антикрылом и без него. На носу суперкара можно заметить прямоугольный логотип, однако из-за качества картинок надпись Rossa на нем рассмотреть невозможно.
«Автопоток» утверждает, что суперкар разрабатывает бывший главный конструктор Marussia Motors Игорь Ермилин. Ермилин действительно еще в 2015 году анонсировал новый проект по созданию спортивного автомобиля с пилотным названием «Волк». Тогда он заявлял, что это будут штучные машины, собранные вручную, которые потенциально могут составить конкуренцию моделям Koenigsegg и Pagani.
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Согласно новой информации, Ермилин работает над суперкаром под маркой Rossa, зарегистрированной пилотом Романом Русиновым, известным выступлениями за команду G-Drive Racing. Сам же гонщик официально не сообщал о намерении заняться производственной деятельностью.
Автомобиль на патентных снимках больше напоминает McLaren F1 и Mercedes-AMG One, чем Marussia. А решение с «плавником» на крыше напоминает, например, о GMA T.50s Niki Lauda