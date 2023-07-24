Появились первые изображения нового российского суперкара

Российский гонщик Роман Русинов запатентовал дизайн автомобиля

Опубликованы первые изображения нового российского суперкара. В документе из открытой базы Роспатента патентообладателем указан гонщик Роман Русинов, который ранее зарегистрировал торговый знак Rossa. Телеграмм-канал «Автопоток» обратил внимание на то, что автомобиль на патентных изображениях представлен в двух вариантах — с большим антикрылом и без него. На носу суперкара можно заметить прямоугольный логотип, однако из-за качества картинок надпись Rossa на нем рассмотреть невозможно.