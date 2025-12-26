Российская версия пикапа JAC T9 получит другую подвеску

Опубликовано 26 декабря 2025, 11:271 мин.
Российская версия пикапа JAC T9 получит другую подвескуВ 2025 году россияне приобрели 3100 экземпляров T9, притом более 60% покупок были сделаны физическими лицами.
JAC анонсировал новую модификацию пикапа T9. Новинка получит название Urban. Главным техническим отличием должна стать многорычажная задняя подвески вместо нынешней рессорной схемы. Такие преобразования должны сделать машину более комфортабельной.
© JAC
Производитель подчёркивает, что при разработке пикапа абсолютным приоритетом стали безопасность пассажиров и сохранность груза. Кузов машины спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту во всех возможных ситуациях, включая непредвиденные.
Российская версия предлагает двухлитровые турбомоторы — бензиновый (224 л.с. и 390 Нм) и дизельный (163 л.с. и 410 Нм). В обоих случаях двигателям ассистируют классический 8-диапазонный «автомат» и система полного привода типа «парт-тайм».
Кстати, новый внедорожник выйдет одновременно под марками JAC и Sollers — это полноразмерный SUV, который должен получить индекс JS9.