Российская версия пикапа JAC T9 получит другую подвеску

Производитель подчёркивает, что при разработке пикапа абсолютным приоритетом стали безопасность пассажиров и сохранность груза. Кузов машины спроектирован таким образом, чтобы обеспечить максимальную защиту во всех возможных ситуациях, включая непредвиденные.

Российская версия предлагает двухлитровые турбомоторы — бензиновый (224 л.с. и 390 Нм) и дизельный (163 л.с. и 410 Нм). В обоих случаях двигателям ассистируют классический 8-диапазонный «автомат» и система полного привода типа «парт-тайм».