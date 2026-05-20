Российские авто обошли китайские по доле рынка

«Всего в апреле продали 49,6 тыс. российских автомобилей, на 16 тыс. или на 48% больше, чем год назад. При этом доля отечественного транспорта в легковом сегменте составила 43% (+10 п. п. за год). Этого хватило, чтобы на 2 п. п. опередить «китайцев», — сообщил Корнев.

По его словам, в российском сегменте кроссоверы по-прежнему составляют менее половины: в апреле их продажи достигли 24,3 тыс. единиц. Основную долю рынка занимают бюджетные седаны и универсалы. При этом продажи отечественных вседорожников активно растут — в апреле они увеличились на 161% благодаря Lada Niva и появлению новых SUV от Tenet.

По прогнозу автоэксперта в мае доля отечественных марок увеличится ещё на 1−2 процентных пункта за счёт сокращения китайского экспорта и роста продаж новых российских брендов. При этом в абсолютных цифрах объёмы реализации могут снизиться на 3−5% из-за большого числа праздничных дней.

Читайте также:

Новое поколение седана Chery Arrizo 8 появится в России

Volkswagen впервые показал компактный пикап Tukan

Символ роскошной жизни: в России продают родстер Mercedes-Maybach S