Российские дилеры дали прогноз развития авторынка в 2023 году

Большинство сходятся во мнении, что основную нишу займут китайские бренды

По итогам 2022 года в России продали 687 370 автомобилей, что на 58,8 процента меньше показателей 2021 года. Первую половину прошлого года автосалоны реализовывали машины со складов импортёров. Затем на рынок начали массово выходить китайские компании. Кроме того, постепенно заработали «серые» схемы ввоза транспортных средств. При этом в стране сохраняется низкий покупательский спрос. Вместе с тем, на уровень продаж существенно влияет отсутсвие европейских моделей. На фоне сложившейся ситуации дилеры рассказали, что ждёт отечественный рынок в нынешнем году.