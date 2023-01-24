Российские дилеры дали прогноз развития авторынка в 2023 году

Российские дилеры дали прогноз развития авторынка в 2023 годуБольшинство сходятся во мнении, что основную нишу займут китайские бренды
По итогам 2022 года в России продали 687 370 автомобилей, что на 58,8 процента меньше показателей 2021 года. Первую половину прошлого года автосалоны реализовывали машины со складов импортёров. Затем на рынок начали массово выходить китайские компании. Кроме того, постепенно заработали «серые» схемы ввоза транспортных средств. При этом в стране сохраняется низкий покупательский спрос. Вместе с тем, на уровень продаж существенно влияет отсутсвие европейских моделей. На фоне сложившейся ситуации дилеры рассказали, что ждёт отечественный рынок в нынешнем году.
Специалисты считают, что низкая покупательская активность сохранится и 2023 году. При этом параллельный импорт продолжит быть точечным решением проблемы, поэтому не сможет обеспечить большой объём продаж. Многие дилеры будут вынужден всесторонне расширять сферу своей деятельности, чтобы сохранить бизнес. Эксперты заявляют, что продавцам необходимо строить планы на пару лет вперёд. При этом повлиять на ситуацию отчасти смогут меры поддержки от государства.
В конечном счёте развитие авторынка напрямую будет зависеть от спроса. В настоящий момент в стране можно приобрести практически все популярные автомобили. Вопрос заключается в цене. Ведь расходы продавцов, связанные с логистикой и таможней, существенно увеличивают конечную стоимость машин. Большинство специалистов считает, что основную нишу в 2023 году займут китайские бренды, а также модельный ряд АвтоВАЗа. При этом цены на большинство автомобилей продолжат расти. Однако подобная ситуация скорее является общемировым трендом.
В декабре прошлого года специалисты заявили, что китайские бренды могут в ближайшее время поглотить отечественный авторынок. По мнению ассоциации «Российские автомобильные дилеры», отсутсвие конкуренции может позволить моделям из Поднебесной достигнуть уровня продаж в 70 процентов.