Российские Kia могут лишиться линейки X-Line

Ростовский бизнесмен Олег Ивус в 2013 году зарегистрировал товарный знак «XLine». Начиная с 2015 года, предпринимателю принадлежат интеллектуальные права, в которые, в частности, входят наименования для автозапчастей. В 2017 году в России стартовали продажи Kia Rio X-Line. А спустя год корейская компания выпустила модификацию Picanto X-Line.
В 2018 году ростовского бизнесмена признали банкротом. С тех пор Kia пытается через суд получить права на товарный знак, ссылаясь на неиспользование. Однако, кредиторы, которым ростовчанин должен около 633 миллионов рублей, подали от его имени в суд на корейский бренд с требованием возместить им причиненный ущерб в размере 90,9 миллиарда рублей. По версии кредиторов, нарушение интеллектуальных прав повлияло на стоимость товарного знака и его коммерческую привлекательность из-за ассоциации с автомобилями Kia.
По мнению истца, сумма компенсации рассчитана как минимальная цена Kia Rio X-Line (874,9 тысяч рублей), умноженная на число проданных автомобилей с ноября 2017 по декабрь 2018 года (51,9 тысяч штук) и еще на два. Однако специалисты сомневаются, что суд удовлетворит иск кредиторов бизнесмена, поскольку его товарный знак представляет собой стилизованное написание «XLine», в то время как корейская фирма использует буквы стандартного шрифта. Но, несмотря на это, существует возможность наложение запрета на использование корейской компанией товарного знака. Первое судебное заседание назначено на октябрь.
В середине апреля более 250 000 клиентов концерна Volkswagen подали против немецкого производителя крупнейший в истории коллективный иск на сумму более 800 миллионов евро. Он касался так называемого дизельгейта – в 2015 году стало известно, что марка занижала показания уровня вредных веществ в выхлопных газах автомобилей.