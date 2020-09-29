Российские Kia могут лишиться линейки X-Line

По мнению истца, сумма компенсации рассчитана как минимальная цена Kia Rio X-Line (874,9 тысяч рублей), умноженная на число проданных автомобилей с ноября 2017 по декабрь 2018 года (51,9 тысяч штук) и еще на два. Однако специалисты сомневаются, что суд удовлетворит иск кредиторов бизнесмена, поскольку его товарный знак представляет собой стилизованное написание «XLine», в то время как корейская фирма использует буквы стандартного шрифта. Но, несмотря на это, существует возможность наложение запрета на использование корейской компанией товарного знака. Первое судебное заседание назначено на октябрь.