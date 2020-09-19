У нового Kia Sorento появится внедорожная версия X-Line

Можно предположить, что для Sorento X-Line подготовят более практичный чёрный пластиковый обвес по периметру кузова, а нижняя часть бамперов будет дополнительно усилена. О технических отличиях модификации не сообщается: возможно, такие кроссоверы отличатся перенастроенной подвеской и увеличенным клиренсом, как Rio X-Line, но не исключено, что доработки останутся лишь косметическими, как у Soul X-Line.

В США Kia Sorento четвёртого поколения предложат с 281-сильным (421 Нм) бензиновым турбомотором 2.5 или 230-сильной (350 Нм) умеренно-гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя 1.6.