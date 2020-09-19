У нового Kia Sorento появится внедорожная версия X-Line

Официальные изображения Kia Sorento X-Line малоинформативны: судя по тизеру, у «внедорожной» версии появится составной чёрный пластиковый шильдик на передних крыльях и дверях, а палитра цветов пополнится тёмно-зелёным металликом Undercover Green. Фотография, на которой новинка изображена целиком, настолько плохого качества, что можно заметить лишь рейлинги увеличенного размера и колёса с более высоким профилем.
Kia Sorento X-Line
Можно предположить, что для Sorento X-Line подготовят более практичный чёрный пластиковый обвес по периметру кузова, а нижняя часть бамперов будет дополнительно усилена. О технических отличиях модификации не сообщается: возможно, такие кроссоверы отличатся перенастроенной подвеской и увеличенным клиренсом, как Rio X-Line, но не исключено, что доработки останутся лишь косметическими, как у Soul X-Line.
В США Kia Sorento четвёртого поколения предложат с 281-сильным (421 Нм) бензиновым турбомотором 2.5 или 230-сильной (350 Нм) умеренно-гибридной силовой установкой на основе бензинового двигателя 1.6.
Больше подробностей о Kia Sorento X-Line станут известны во вторник, 22 сентября. Не исключено, что исполнение X-Line не станет прерогативой североамериканского рынка и пополнит гамму «глобальных» Kia Sorento.
В России новый Kia Sorento поступит в продажу в четвёртом квартале 2020 года. Цены и комплектации пока не объявлены. Судя по данным из сертификата Одобрения типа транспортного средства, у нас кроссовер локализуют с бензиновым «атмосферником» 2.5 мощностью 180 лошадиных сил, 199-сильным турбодизелем 2.2, а также с 3,5-литровым V6 мощностью 249 лошадиных сил.