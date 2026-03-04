Российские перевозчики потеряли интерес к китайским грузовикам

Безусловным лидером среди поставщиков тяжёлого комтранса стал отечественный КамАЗ, сумевший передать клиентам 1063 грузовиков. Показатели остальных игроков рынка оказались гораздо скромнее.

Так, с заметным отставанием второе и третье места заняли китайские FAW и Sitrak (316 и 298 шт., соответственно), которые прежде отличались весьма солидными объёмами поставок.

Замкнули топ-5 брендов-лидеров российский «Урал» (233 шт.) и белорусский МАЗ (215 шт.), сумевшие оттеснить крайне сильных конкурентов из Поднебесной, включая Dongfeng.

В модельном рейтинге сегмента произошла смена фаворита — вместо седельного тягача Sitrak C7H таковым стал КамАЗ-43 118 — это грузовик-вездеход с колёсной формулой 6×6.