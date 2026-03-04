Опубликовано 04 марта 2026, 21:051 мин.
Российские перевозчики потеряли интерес к китайским грузовикам
КамАЗ захватил лидерство на рынке тяжёлых грузовиков. В феврале 2026 года перевозчики приобрели 2,9 тыс. новых крупнотоннажных грузовых автомобилей полной массой более 16 тонн. Это сразу на 33,4% меньше, чем годом ранее, но на 20,8% выше показателей января, сообщают аналитики агентства «Автостат».
© КамАЗ
Безусловным лидером среди поставщиков тяжёлого комтранса стал отечественный КамАЗ, сумевший передать клиентам 1063 грузовиков. Показатели остальных игроков рынка оказались гораздо скромнее.
Так, с заметным отставанием второе и третье места заняли китайские FAW и Sitrak (316 и 298 шт., соответственно), которые прежде отличались весьма солидными объёмами поставок.
Замкнули топ-5 брендов-лидеров российский «Урал» (233 шт.) и белорусский МАЗ (215 шт.), сумевшие оттеснить крайне сильных конкурентов из Поднебесной, включая Dongfeng.
В модельном рейтинге сегмента произошла смена фаворита — вместо седельного тягача Sitrak C7H таковым стал КамАЗ-43 118 — это грузовик-вездеход с колёсной формулой 6×6.
Источник:«Автостат»
Автор:Алексей Кованов