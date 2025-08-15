Новости
Российские владельцы назвали главные проблемы своих китайских машин

Аналитики выяснили, как за три года изменилось отношение российских потребителей к продукции автопрома КНР
Стало известно, какие проблемы с машинами из Китая волнуют россиян больше всего. За последние годы интерес россиян к китайским автомобилям заметно вырос, особенно после ухода западных брендов. Однако, у владельцев и потенциальных покупателей существует много опасений относительно машин из Поднебесной.
Анализ двух миллионов упоминаний этих машин в соцсетях и СМИ за период с 2022 по 2024 год показал, что общее отношение стало скорее нейтральным, а негатив постепенно уступает место более взвешенным оценкам. Некоторые марки, например Tank, имеют больше позитивных откликов (почти 55%). Чаще всего пользователи обсуждают модели трёх марок, а именно Chery, Haval и Changan.

Наряду с растущим интересом более чётко звучат и конкретные проблемы, волнующие действующих и потенциальных владельцев. На первом месте неизменно стоит вопрос цены и её соотношения с качеством. Второй по популярности темой, хотя часто с положительными нотками, является дизайн.

Среди основных серьёзных жалоб выделяется коррозия кузова. Охват обсуждений этой проблемы, по данным исследовательского центра Sidorin Lab (SL), достигает 50 миллионов человек. Вторая по значимости проблема связана с запчастями, а именно с их нехваткой и долгим ожиданием поставок. Третья актуальная проблема — адаптация автомобилей к суровому российскому климату, особенно в северных регионах и Сибири.

Эти опасения разделяют и дилеры, продающие китайские марки. Они также указывают на сложности с ценовой политикой и отсутствие чёткой маркетинговой стратегии у представительств брендов, отмечая при этом строгий контроль качества обслуживания. Проблему с запчастями подтверждает статистика: каждый четвёртый из 149 опрошенных дилеров жаловался на сроки ожидания, которые сейчас в среднем превышают один месяц.

