Российские владельцы назвали главные проблемы своих китайских машин

Анализ двух миллионов упоминаний этих машин в соцсетях и СМИ за период с 2022 по 2024 год показал, что общее отношение стало скорее нейтральным, а негатив постепенно уступает место более взвешенным оценкам. Некоторые марки, например Tank, имеют больше позитивных откликов (почти 55%). Чаще всего пользователи обсуждают модели трёх марок, а именно Chery, Haval и Changan.

Наряду с растущим интересом более чётко звучат и конкретные проблемы, волнующие действующих и потенциальных владельцев. На первом месте неизменно стоит вопрос цены и её соотношения с качеством. Второй по популярности темой, хотя часто с положительными нотками, является дизайн.