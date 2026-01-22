Российские владельцы обнаружили серьёзную неисправность Zeekr 9X

Российские продавцы просят за такой автомобиль от 8 до 9 млн рублей, плюс покупателю предстоит оплатить 3,2 млн утильсбора. Итого актуальная стоимость флагманского «Зикра» составляет около 11−12 млн рублей.

Что касается самой поломки, то при резких ускорения на мотор-редуктор при значительно возрастает нагрузка на скручивание, из-за чего магниевый корпус покрывается трещинами.

Новый редуктор из наличия стоит 750 тыс. рублей. Но некоторые мастерские начали предлагать сварку и усиление треснувших корпусов. Стоимость работ оставляет от 30 до 50 тыс. рублей.