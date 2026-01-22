Российские владельцы обнаружили серьёзную неисправность Zeekr 9X

Опубликовано 22 января 2026, 07:011 мин.
Российские владельцы обнаружили серьёзную неисправность Zeekr 9XИ владельцы, и продавцы машин оказались обескуражены сложившейся ситуацией.
В новых Zeekr 9X может выходить из строя задний мотор-редуктор. Как стало известно журналу Motor, при мизерных — от 10 до 8000 км — пробегах задний мотор-редуктор может терять герметичность, так как его магниевый корпус покрывается трещинами. Опрошенные изданием эксперты уверены, что это конструктивный просчёт.
© Zeekr
Российские продавцы просят за такой автомобиль от 8 до 9 млн рублей, плюс покупателю предстоит оплатить 3,2 млн утильсбора. Итого актуальная стоимость флагманского «Зикра» составляет около 11−12 млн рублей.
Что касается самой поломки, то при резких ускорения на мотор-редуктор при значительно возрастает нагрузка на скручивание, из-за чего магниевый корпус покрывается трещинами.
Новый редуктор из наличия стоит 750 тыс. рублей. Но некоторые мастерские начали предлагать сварку и усиление треснувших корпусов. Стоимость работ оставляет от 30 до 50 тыс. рублей.
В соцсети Douyin (это китайский аналог TikTok) также можно найти несколько случаев поломки новых Zeekr 9X, то есть выявленная проблема не является сугубо локальной.
Источник:«Мотор»
Автор:Алексей Кованов
Тег: