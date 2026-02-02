Российский авторынок снова упал

За месяц в России реализовано 81,9 тыс. новых легковых автомобилей (в возрасте до трех лет). Продажи легкого коммерческого транспорта составили 5,6 тыс. единиц, что на 28% меньше, чем в январе 2025-го. Сегмент тяжелых грузовиков просел еще сильнее: в первый месяц наступившего года продано всего 3,2 тыс. автомобилей, что на 39% меньше, чем годом ранее.

Сильный спад продаж наблюдается и в сегменте автобусов, которых за месяц продано 597 штук — на четверть меньше, чем годом ранее.

При этом на российском рынке выросла доля техники отечественного производства. Как подчеркнули в Минпромторге она увеличилась на 8 процентных пунктов и достигла 60%. За месяц в России реализовано 54 тыс. отечественных машин.

Ранее стало известно, что Lexus попрощается с моделью LC.