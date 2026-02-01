Опубликовано 01 февраля 2026, 11:331 мин.
Российский блогер попал в страшное ДТП в Таиланде
Российский блогер попал в жуткую аварию на Пхукете, его спутница — в больнице с переломами. По данным Shot, 23-летний Вадим и его знакомая Дарья передвигались на спортивном мотоцикле с острова Самуи на Пхукет, когда в заднее колесо их байка врезался автомобиль под управлением местной жительницы.
© depositphotos, safetypractice
«От удара блогер вылетел вперед, ударился головой о бордюр, в результате чего ему пробило шлем. Россиянина пытались спасти медики, но им это не удалось», – сообщает канал.
Находившаяся с ним спутница была доставлена в медицинское учреждение с множественными ушибами и переломами, ее состояние оценивается как тяжелое.
Блогер был известен как один из создателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета, целью которого было помогать им в работе и общении.
