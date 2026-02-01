Российский блогер попал в страшное ДТП в Таиланде

«От удара блогер вылетел вперед, ударился головой о бордюр, в результате чего ему пробило шлем. Россиянина пытались спасти медики, но им это не удалось», – сообщает канал.

Находившаяся с ним спутница была доставлена в медицинское учреждение с множественными ушибами и переломами, ее состояние оценивается как тяжелое.

Блогер был известен как один из создателей сообщества для русскоязычных жителей Пхукета, целью которого было помогать им в работе и общении.

Ранее сообщалось, что в России начались продажи дешевых электромобилей Eonyx Profi.