Опубликовано 18 марта 2026, 16:21
Российский дистрибутор Honda начал торговать подержанными китайскими автомобилями

Официальный дистрибутор Honda в России начал торговать подержанными китайскими автомобилями. По данным пресс-службы компании, автомобили поставляются под заказ с полным сопровождением сделки.
Подержанные китайские автомобили
Подержанные китайские автомобили
© Нейросеть
Алексей Морозов
Алексей Морозов

Отмечается, что клиенты могут заказать автомобили разных популярных брендов. Сервис включает полный цикл: от подбора машины под бюджет и требования заказчика до проверки ее состояния, выкупа, доставки, таможенной очистки и финальной передачи.

Все условия и стоимость сделки согласовываются заранее, еще до выкупа автомобиля.

Каждый автомобиль проходит комплексную проверку по 95 пунктам с использованием необходимого оборудования.

Ранее стали известны самые популярные кроссоверы, которые россияне гонят из Китая.

Источник:Официальный дистрибутор Honda в России
Автор:Алексей Морозов
#Honda