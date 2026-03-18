Опубликовано 18 марта 2026, 16:21
Российский дистрибутор Honda начал торговать подержанными китайскими автомобилями
Официальный дистрибутор Honda в России начал торговать подержанными китайскими автомобилями. По данным пресс-службы компании, автомобили поставляются под заказ с полным сопровождением сделки.
Отмечается, что клиенты могут заказать автомобили разных популярных брендов. Сервис включает полный цикл: от подбора машины под бюджет и требования заказчика до проверки ее состояния, выкупа, доставки, таможенной очистки и финальной передачи.
Все условия и стоимость сделки согласовываются заранее, еще до выкупа автомобиля.
Каждый автомобиль проходит комплексную проверку по 95 пунктам с использованием необходимого оборудования.
