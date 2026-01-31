Российский Haval H9 подорожал после обновления

Стоимость Haval H9 2026 модельного года начинается от 4 699 000 рублей за комплектацию Elite, что на 100 000 дороже, чем просят дилеры бренда за машины 2025 года.

Приятным бонусом для покупателей внедорожников должны стать механический ключ отпирания багажного бокса, а также интегрированные сервисы «Яндекса».