Российский офис BAIC опроверг информацию о завершении продаж внедорожника BJ40

"Информация о прекращении продаж BAIC BJ40 на российском рынке не соответствует действительности. В настоящее время ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России", — заявили в пресс-службе BAIC.

При этом на официальном сайте марки действительно временно отсутствуют данные о комплектациях и ценах, а в модельном ряду автомобиль помечен пометкой "скоро в продаже".

