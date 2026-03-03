Опубликовано 03 марта 2026, 08:471 мин.
Российский офис BAIC опроверг информацию о завершении продаж внедорожника BJ40
BAIC опроверг информацию об уходе внедорожника BJ40 с российского рынка. В интернете распространились слухи о том, что рамный внедорожник BAIC BJ40 покидает российский рынок. В компании оперативно отреагировали на запрос "Российской газеты", опровергнув эту информацию.
© BAIC
"Информация о прекращении продаж BAIC BJ40 на российском рынке не соответствует действительности. В настоящее время ожидается получение ОТТС, после чего модель будет доступна для продаж в России", — заявили в пресс-службе BAIC.
При этом на официальном сайте марки действительно временно отсутствуют данные о комплектациях и ценах, а в модельном ряду автомобиль помечен пометкой "скоро в продаже".
Ранее сообщалось, что возрожденный «Руссо-Балт» готовит беспилотную версию своего фургона.