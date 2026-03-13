Российским автозаводам пришлось заменить немецкий антикор отечественным

Как стало известно журналу Motor, сейчас автопром использует автомобильные мастики и клеи, которые отгружают российские поставщики, но контролируемые из Швейцарии и Германии, — на них приходится 70% рынка.

Эта продукция используется для скрепления автомобильных деталей, повышения герметичности, улучшения шумоизоляции, а также защиты сварных швов кузова от вредного воздействия химических веществ.

Общий объём инвестиций составил около 184 млн рублей. Из них примерно 136 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по специальной программе «Автокомпоненты».