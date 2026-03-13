Опубликовано 13 марта 2026, 11:011 мин.
Российским автозаводам пришлось заменить немецкий антикор отечественным
В Самарской области запустили производство спецмастик для автопрома. Тольяттинское предприятие «Полад» организовало производство автомобильных мастик и клеёв — эти материалы используются при производстве автомобилей марок Lada, УАЗ, ГАЗ и других. Ежегодно планируется делать до 1,5 тыс. тонн мастик и до 80 тонн клеёв.
© АО Полад
Как стало известно журналу Motor, сейчас автопром использует автомобильные мастики и клеи, которые отгружают российские поставщики, но контролируемые из Швейцарии и Германии, — на них приходится 70% рынка.
Эта продукция используется для скрепления автомобильных деталей, повышения герметичности, улучшения шумоизоляции, а также защиты сварных швов кузова от вредного воздействия химических веществ.
Общий объём инвестиций составил около 184 млн рублей. Из них примерно 136 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности (ФРП) по специальной программе «Автокомпоненты».
Ранее стало известно, что сразу несколько предприятий за последние годы организовали производство машин под названием «цыплятовозы», выяснила редакция журнала Motor.
Источник:ФРП
Автор:Алексей Кованов