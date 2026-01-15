Российским фанатам S-класса предложат китайский Hongqi L1

Hongqi L1 — это флагман гражданской линейки Hongqi, за который китайцы платят минимум 1,4 млн юаней — 15,8 млн рублей по курсу сегодняшнего дня. Дороже стоят только лимузины партийной элиты КНР, а также штучные броневики Си Цзиньпина.

Таким образом, по цене модель сравнима со своим одноклассником Mercedes-Maybach S-Class, за которой местные дилеры просят ровно те же 1,4 млн юаней. Понятно, что российские цены по причине пресловутого утильсбора окажутся выше.

На родном китайском рынке для L1 заявлены только гибридные силовые установки. Первая — с V6 3.0 на 394 л.с., вторая — с V8 4.0 на 490 л.с. Коробка передач — восьмидиапазонный автомат, привод полный.

Ближайшая перспектива — появление флагманской модификации, где «битурбовосьмёрка» выдаёт 557 л.с. (ту же мощность имеет M177 на Mercedes-Maybach GLS 600). И этот вариант наверняка понравится нашей публике.