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12:08

Редкий американский спорткар выставили на продажу

Один из трех экземпляров трекового Rossion Q1R можно купить за миллион рублей

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На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже редкого спорткара Rossion Q1R. Всего было собрано три таких автомобиля, и этот единственный, который получил кузов, выполненный из «видимого карбона». Последняя цена, предложенная за двухдверку, построенную на базе британского Noble M400, составляет 16 тысяч долларов (около одного миллиона рублей).

Rossion Q1R — это трековая версия дорожного среднемоторного спорткара Q1. От обычной машины Q1R отличается каркасом безопасности, гоночными «ковшами» Sparco, пятиточечными ремнями безопасности OMP, регулируемыми стойками Koni и тормозами Wilwood.

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Спорткар оснащен фордовской двухлитровой «турбочетверкой» семейства EcoBoost, отдача которой составляет 327 лошадиных сил. Момент от двигателя (413 Нм) передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения. Масса Rossion Q1R составляет 850 килограммов.

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Более мощная версия Rossion Q1R комплектуется 3,0-литровой «шестеркой», выдающей более 500 лошадиных сил и 678 Нм момента. Разгон до сотни у такой машины занимает менее 3,3 секунды.

Источник: Bring a Trailer
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