Редкий американский спорткар выставили на продажу

На сайте Bring a Trailer появилось объявление о продаже редкого спорткара Rossion Q1R. Всего было собрано три таких автомобиля, и этот единственный, который получил кузов, выполненный из «видимого карбона». Последняя цена, предложенная за двухдверку, построенную на базе британского Noble M400, составляет 16 тысяч долларов (около одного миллиона рублей).