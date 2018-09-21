Редкий американский спорткар выставили на продажу

Rossion Q1R — это трековая версия дорожного среднемоторного спорткара Q1. От обычной машины Q1R отличается каркасом безопасности, гоночными «ковшами» Sparco, пятиточечными ремнями безопасности OMP, регулируемыми стойками Koni и тормозами Wilwood.
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Спорткар оснащен фордовской двухлитровой «турбочетверкой» семейства EcoBoost, отдача которой составляет 327 лошадиных сил. Момент от двигателя (413 Нм) передается на заднюю ось через шестиступенчатую механическую коробку передач и дифференциал повышенного трения. Масса Rossion Q1R составляет 850 килограммов.
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Более мощная версия Rossion Q1R комплектуется 3,0-литровой «шестеркой», выдающей более 500 лошадиных сил и 678 Нм момента. Разгон до сотни у такой машины занимает менее 3,3 секунды.