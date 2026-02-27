Россиян в марте ждет новый скачок цен на новые автомобили

«В марте мы ожидаем рост цен на новые легковые автомобили в пределах 3−6% относительно февраля. При этом в январе они уже подросли относительно декабря на 2−4% в связи с повышением НДС и очередным этапом индексации утильсбора. В результате минимальное удорожание новых автомобилей с ДВС в 2026 году должно было составить 6−10%, а мощных электро- и гибридных моделей, не локализованных в России, — до 25−35%», — предупредил Петров.

По его словам, в это раз главным драйвером новой волны повышения цен стало ужесточение правил начисления утильсбора при ввозе новых иномарок из стран ЕАЭС с 1 апреля. Оно приведет к дополнительному росту цен на 5−20% в зависимости от модели, причем одномоментно, без плавного перехода, предупредил собеседник из «Авилона».

