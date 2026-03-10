Россиянам напомнили, при какой температуре воздуха опасно переобувать автомобиль

Летняя резина начинает работать эффективно, обеспечивая нормальное сцепление и тормозной путь, только когда столбик термометра несколько дней подряд держится выше +5…+6 градусов, и исчезают стабильные ночные заморозки.

«Цена ошибки тут не только в износе резины не по сезону. Слишком ранняя „переобувка“ весной — это всегда лишние метры тормозного пути и риски ДТП из-за внезапно вернувшегося утреннего гололеда», — предупреждает технический директор международной сети автосервисов Fit Service Никита Родионов.

Ориентир для Москвы и большей части Центральной России — примерно с 10 числа и до конца апреля. Но тем, кто много ездит ночью и по трассам, имеет смысл менять шины до еще более теплого периода и ориентироваться на майские праздники, сказал специалист.

В Ленинградской области картина похожа, но из-за сырости и близости моря ночные минусы и мокрый снег задерживаются дольше. Март будет прохладнее прошлогоднего, а апрель и май могут стать самыми теплыми за последние годы. Ориентир для смены покрышек: последняя неделя апреля — первая половина мая.

Синоптики предупреждают о теплой весне на юге Сибири и Урале, но с аномальным количеством осадков. Ожидается холодный и снежный март, относительно прохладный апрель и аномально теплый май. Возвраты холодов и снега здесь вполне вероятны. Безопасное окно для смены шин в этих регионах наступает только в первой половине мая.

В Краснодарском крае климат ожидается заметно теплее нормы. Устойчивого снежного покрова в марте уже нет, отметил Родионов.

