Россиянам назвали 10 кроссоверов с самой низкой надежностью

Первое место в списке занял Volkswagen Tiguan. Уровень надежности модели, выпускаемой с 2024 года, составил всего 64,2%.

Согласно результатам исследования, с различными поломками столкнулся 81% владельцев Tiguan. Чаще всего (в 31% случаев) проблемы возникали с мультимедийной системой. Также в числе слабых мест кроссовера оказались тормозная система и бортовая электроника, не связанная с двигателем.

Второе место в антирейтинге с показателем надежности 72,9% занял Kia Sportage (2016−2021 годов выпуска). Жалобы на поломки поступили от 56% владельцев дизельных версий и 20% владельцев бензиновых. Основные проблемы касались двигателя, трансмиссии, тормозов и электроники.

Замыкает тройку лидеров Mazda CX-60, выпускаемая с 2022 года. Ее надежность оценили в 76,2%, а о неисправностях сообщили около половины опрошенных. Наиболее частыми проблемами стали поломки подвески, рулевого управления и кузовных элементов. Ремонт во всех случаях также оплатил производитель.

Далее следуют Volkswagen ID 4 (2021 г. — н. в.), Renault Austral (2023 г. — н. в.), Nissan Ariya (2021 г. — н. в.), MG ZS Electric (2019−2025 г. в.), Land Rover Discovery Sport (2014 г. — н. в.), Renault Arkana (2021−2025 г. в.) и Audi Q5 (бензин/PHEV, 2018 г. — н. в.).

