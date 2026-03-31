Россиянам назвали 5 автомобилей, которые при продаже обеспечат безбедную старость

На первом месте находится Porsche 911 S/T 2024 года. Юбилейная версия, приуроченная к 60-летию модели 911, стала самым легким автомобилем в поколении 992. Инженеры Porsche оснастили автомобиль двигателем от GT3 RS мощностью 518 л.с., сочетающимся с механической коробкой передач. Уже через два года после выхода средняя цена на вторичном рынке достигла $ 602 тыс. (около 55 млн рублей) при стартовых $ 291 тыс. (около 26,7 млн рублей)

Второе место занимает Porsche 911 R 2016 года. Под капотом — атмосферный 4,0-литровый оппозитный двигатель мощностью 500 л.с., работающий в паре с механической коробкой передач. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с. Сегодня цена на хорошо сохранившиеся экземпляры достигает $ 459 тыс. (около 42 млн рублей), тогда как в 2016 году новую машину можно было купить за $ 186 тыс. (около 17 млн рублей).

На третьем месте находится Lexus LFA 2010 года. Японский суперкар с уникальным атмосферным V10 объемом 4,8 литра мощностью 552 л.с. (позже — 562 л.с.) и цифровым тахометром, который был необходим, потому что аналоговый не успевал за стремительным набором оборотов (от холостых до 9000 об/мин всего за 0,6 с). Инженеры Lexus вложили в разработку этой модели колоссальные средства, а каждый экземпляр собирался вручную. Сегодня цена LFA варьируется от $ 700 тыс. до $ 1 млн (от 64 до 91 млн рублей) при стартовой цене $ 375 тыс. (около 34 млн рублей).

Далее следует Acura NSX Type S 2022 года. Силовая установка включает двигатель twin-turbo V6 и три электромотора, суммарная отдача — 600 л.с. Разгон до 100 км/ч занимает всего 2,9 с. За четыре года стоимость выросла с $ 192 тыс. (около 17,6 млн рублей) до почти $ 300 тыс. (около 27,5 млн рублей).

Замыкает пятерку спорткаров, которые не теряют в цене Audi R8 GT RWD 2023 года. Прощальная версия среднемоторного суперкара Audi R8, ставшая самым мощным заднеприводным автомобилем в истории бренда. 5,2-литровый атмосферный V10 выдает 602 л.с., позволяя разгоняться до 100 км/ч за 3,1 с. Как и в случае с NSX, речь идет о «финальной» модификации культовой модели. Всего за три года цена выросла с $ 253 тыс. (около 23,2 млн рублей) до примерно $ 300 тыс. (около 27,5 млн рублей).

