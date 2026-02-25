Россиянам назвали аналог Toyota Corolla, который можно купить за полцены

«Однако кузов „Солано“ гниет на глазах, а по количеству мелких поломок седан легко обходит Жигули. Механика страдает от слабых подшипников, а вариатор после 50 тыс. км превращается в лотерею», – говорится в публикации.

Главная проблема заключается в том, что марки Lifan больше не существует официально, и запчасти приходится собирать буквально по крупицам. В итоге покупатели выбирают проверенную Lada Granta или Kia Rio, оставляя большой и дешёвый китайский седан без внимания.

«Большинство предложений Lifan Solano — с пробегами менее 120 тысяч км. Сделать аналог „Короллы“ вдвое дешевле „Короллы“ не удалось. Вернее, удалось, но Lifan Solano — совсем не аналог», – отметил редактор журнала «За рулем» Сергей Зиновьев.

По его словам, единственное, что действительно удалось в Solano, — моторы. Они лицензионные от Toyota, с небольшими собственными доработками. Всё остальное вызывает сомнения.

