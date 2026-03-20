Россиянам назвали худшие покрышки для легкового седана

«Особенно Triangle безнадежен на мокром асфальте — разница с Landsail составила свыше 5 метров! Прибавим сюда слабые результаты на „переставке“, худшее время на трассе управляемости, высокое сопротивление качению, жесткость, шум и получим шину, за которую не захочется заплатить и рубля», — отмечается в публикации Авто Mail.

Шины Triangle обеспечили быстрые реакции автомобиля на повороты руля, но показали очень слабые предельные сцепные свойства. Шины Sailun Atrezzo Elite показали хороший уровень комфорта из-за мягких боковин, но огорчили двойственностью реакций при любых интенсивных маневрах: езда на автомобиле с этими покрышками требует твердых контраварийных навыков.

Покрышки российского бренда Cordiant показали в тесте результат ниже среднего, уступив даже китайским. По данным Авто Mail, этим шинам не хватает поперечных сцепных свойств на сухом асфальте, в результате это подводит их и на «переставке», и на трассе управляемости. Зато они более прогнозируемо ведут себя в предельных режимах и демонстрируют хорошие результаты на мокрой дороге.

Второе место на испытаниях заняли шины Bars Solarflexx, которые выпускаются в Узбекистане под контролем Ikon Tyres. Среди их преимуществ — внятная обратная связь на руле и минимальный тормозной путь на сухом асфальте. У победивших в тесте Landsail LS588 UHP зафиксирован самый короткий тормозной путь на мокром покрытии. В целом запаса сцепных свойств шинам этой китайской марки хватило, чтобы опередить соперников по тесту.

Ранее россиянам назвали шины, которые не рекомендуется ставить на кроссовер.