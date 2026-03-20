Опубликовано 20 марта 2026, 17:38
Россиянам назвали худшие покрышки для легкового седана

Авто Mail назвал Triangle SporteX худшими шинами для легковых авто. Среди пяти комплектов летних шин размерностью 205/55 R16 из бюджетного ценового сегмента, протестированных на торможении и переставке при сухом и мокром покрытии, наихудшие результаты продемонстрировали шины Triangle SporteX TH201. Чуть лучше дела обстоят у Sailun Atrezzo Elite. В середине списка — отечественный Cordiant Comfort 2. Его опередили узбекистанские шины Bars Solarflexx и Landsail LS588 UHP от молодой китайской компании, выросшей из крупного шинного дистрибьютора.
Тестирование летних шин для легковых автомобилей
Тестирование летних шин для легковых автомобилей
Михаил Лобачёв
Михаил Лобачёв

«Особенно Triangle безнадежен на мокром асфальте — разница с Landsail составила свыше 5 метров! Прибавим сюда слабые результаты на „переставке“, худшее время на трассе управляемости, высокое сопротивление качению, жесткость, шум и получим шину, за которую не захочется заплатить и рубля», — отмечается в публикации Авто Mail.

Шины Triangle обеспечили быстрые реакции автомобиля на повороты руля, но показали очень слабые предельные сцепные свойства. Шины Sailun Atrezzo Elite показали хороший уровень комфорта из-за мягких боковин, но огорчили двойственностью реакций при любых интенсивных маневрах: езда на автомобиле с этими покрышками требует твердых контраварийных навыков.

Покрышки российского бренда Cordiant показали в тесте результат ниже среднего, уступив даже китайским. По данным Авто Mail, этим шинам не хватает поперечных сцепных свойств на сухом асфальте, в результате это подводит их и на «переставке», и на трассе управляемости. Зато они более прогнозируемо ведут себя в предельных режимах и демонстрируют хорошие результаты на мокрой дороге.

Второе место на испытаниях заняли шины Bars Solarflexx, которые выпускаются в Узбекистане под контролем Ikon Tyres. Среди их преимуществ — внятная обратная связь на руле и минимальный тормозной путь на сухом асфальте. У победивших в тесте Landsail LS588 UHP зафиксирован самый короткий тормозной путь на мокром покрытии. В целом запаса сцепных свойств шинам этой китайской марки хватило, чтобы опередить соперников по тесту.

