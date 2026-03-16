Россиянам назвали шины, которые не рекомендуется ставить на кроссовер

Первое место заняла модель Michelin Pilot Sport 4 SUV, а замкнули тройку лидеров Ikon Autograph Aqua 3 SUV и Yokohama BluEarth-XT AE61. Кроме того, в пятёрку лучших вошли Pirelli Scorpion Verde и Hankook Dynapro HPX.

На шестой строчке закрепились Sailun Atrezzo Elite 2, а на седьмой Cordiant Gravity SUV. Откровенными аутсайдерами оказались китайские Linglong Grip Master C/S, заслужившие немало негативных отзывов.

«Поведение на „переставке“ — безобразное. Автомобиль требует очень интенсивной работы рулем, чтобы вписываться между конусов», — отмечают эксперты издания Авто Mail.

Как показал цикл проведённых испытаний, на покрышках «поднебесного» происхождения машина ведёт себя опасно: сначала норовит уйти в длительный снос, а потом проваливается в занос.