Названы автомобили, которые появятся на рынке до 2029 года

Alfa Romeo перенесла премьеру новых поколений Stelvio и Giulia на 2028 год из-за стратегической реструктуризации. Вопреки ранним заявлениям, модели не станут полностью электрическими — компания сохранит двигатели внутреннего сгорания. Обе новинки построят на платформе STLA Large Longitudinal, причём Quadrifoglio-версии вернутся, сообщает Topspeed.

Audi подтвердила выход нового RS5 в 2027 году. Это будет первый подключаемый гибрид в истории RS-серии: 2,9-литровый twin-turbo V6 выдаёт 630 л.с. и 824 Н·м крутящего момента в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Запас хода на электротяге — около 84 км, стартовая цена — около $ 125 тыс. Кроме того, Audi работает над электрическим двухместным родстером Concept C — духовным наследником TT.

BMW в 2026 году выпустит iX3 — первый серийный автомобиль на архитектуре «Neue Klasse». Электрический кроссовер предлагает до 644 км запаса хода и заряжается с 10% до 80% за 21 минуту. Полноприводная версия xDrive50 выдаёт 463 л.с., цена стартует от $ 60 тыс. Флагманский 7 Series 2027 года получил панорамную iDrive-систему, 8K-кинотеатр для задних пассажиров и аудиосистему Bowers & Wilkins c 36 динамиками. Цена — от $ 99,8 тыс. А X5 2028 года станет уникальным: BMW будет выпускать его с пятью типами силовых установок — полностью электрической, подключаемой гибридной, бензиновой, дизельной и водородной. Первым выйдет водородный iX5, созданный в сотрудничестве с Toyota.

Cadillac подтвердил выход второго поколения кроссовера XT5. Производство наладят на заводе в Спринг-Хилл, Теннесси. Автомобиль получит гибридную силовую установку и должен составить конкуренцию лидеру сегмента Lexus RX.

Chevrolet готовит Corvette Grand Sport 2027 года. Базовая версия получит 535-сильный двигатель 6.7 LS6, а версия Grand Sport X передний электромотор и батарею от ZR1X. Мощность составит 721 л.с.

Еще новинка — Chevrolet Bolt 2027 года. Доступный электромобиль сможет проезжать 410 км и заряжается с 10% до 80% за 26 минут. Впервые также появится спортивная версия RS.

