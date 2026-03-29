Россиянам назвали самые надежные автомобили по цене айфона

Третье место досталось седану Hyundai Accent 2006−2007 годов выпуска. Под капотом большинства таких машин стоит атмосферный 1,5-литровый мотор мощностью 102 л.с. Двигатель в целом надежен и досаждает лишь по мелочам, например плавающими оборотами холостого хода.

Ремень ГРМ требует замены каждые 50 тыс. километров, при обрыве гнет клапаны. Гидрокомпенсаторы есть, но после 200 тыс. пробега они могут потребовать замены. Пятиступенчатая «механика» не самая долговечная, а вот классический четырехступенчатый «автомат» при смене масла каждые 60−80 тыс. километров надежен, отметил эксперт журнала «За рулем» Александр Виноградов.

На втором месте расположился Ford Focus II в кузове хетчбэк, седан или универсал. За 250 тыс. рублей реально найти дорестайлинговый экземпляр 2006−2007 годов. Оптимальный выбор — базовый 1,6-литровый бензиновый мотор на 100 л.с. Динамикой он не блещет, но с надежностью полный порядок.

Главное — вовремя менять ремень ГРМ каждые 80−90 тыс. километров и не экономить на топливе. Пятиступенчатая «механика» с базовым двигателем чувствует себя хорошо, а четырехступенчатый «автомат» при регулярной замене масла каждые 50−70 тыс. километров способен выхаживать до 350−400 тыс. километров.

Безусловным лидером рейтинга стала Лада Приора. За те же деньги можно найти более свежий автомобиль 2013−2014 годов выпуска. Шестнадцатиклапанный двигатель 1.6 на 98 л.с. в целом надежен, но слабое место — водяная помпа, которая редко ходит больше 80 тыс. километров. Ее заклинивание приводит к обрыву ремня ГРМ.

Механические коробки на машинах поздних выпусков стали работать гораздо четче и служат дольше, сообщил эксперт.

Ранее «Руссо-Балт» рассказал про трансмиссию нового кроссовера.