Россиянам назвали самые популярные удлиненные иномарки для ввоза из Китая в РФ

«Из автомобилей с удлиненной колесной базой в Россию из Китая чаще всего ввозят кроссоверы BMW X1 L (Long). Это машины с 1.5 (136 л. с). Цена — от 3 млн рублей. Популярностью пользуется также BMW 320Li с мотором 2.0 (156 л.с.), обойдется в 3,5 млн рублей. Некоторые владельцы чипуют седан до 280 сил и ставят более жёсткую подвеску, чтобы получить свой «дрим-кар», — рассказал журналу Motor основатель компании «РоговМобиль» Дмитрий Рогов.

В список машин с удлиненной колесной базой, которые часто заказывают из Китая, также вошли Audi A3L (от 2,5 млн рублей), Volkswagen Tiguan L Pro (от 4,5 млн рублей), BMW X3L (от 7 млн рублей) и Audi Q5 (от 6,2 млн рублей). Последние три модели заказывают, как правило, новыми. Они попадают под повышенный утильсбор из-за мощных моторов.

Несмотря на то, что удлиненный кузов не вызывает восторга у потенциальных покупателей и многие предпочли бы другую конфигурацию, ключевую роль при выборе играет цена. Автомобили с такими кузовами стоят заметно дешевле, чем европейские аналоги со стандартной колесной базой. В итоге люди покупают то, что дешевле, игнорируя свои изначальные предпочтения, сказал Рогов.

