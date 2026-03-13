Россиянам объяснили, как параллельный импорт авто изменил автосервис в РФ

«Через параллельный импорт в Россию попадают автомобили для рынков ОАЭ, версии для Китая, машины из Южной Кореи, американские спецификации и европейские модификации. Даже одна и та же модель может иметь разные блоки управления, отличия по экологии, иные калибровки двигателя и даже разные каталожные номера деталей. Для сервиса это означает, что типовой базы больше не существует», — отметила Трушкова.

По её словам, ввозимые машины нередко принадлежат к более высокому классу, отличаются технической сложностью и требуют больших затрат на обслуживание. Турбодвигатели, гибридные системы и современные ассистенты — всё это заметно повышает цену ремонта.

Главная сложность: VIN-код может не распознаваться в привычных базах, выдавать неполные данные или ошибочную информацию о комплектации. Один и тот же мотор способен иметь разные форсунки, турбины, датчики и прошивки. Ошибка при заказе запчасти сегодня обходится слишком дорого.

В случае с редкими модификациями сроки поставки запчастей могут достигать нескольких месяцев при нестабильной цене и отсутствии аналогов. Это приводит к длительному простою автомобиля на подъёмнике, что негативно сказывается на оборачиваемости, планировании ресурсов и лояльности клиентов.

При обслуживании вне официальной дилерской сети владелец рассчитывает на высокую компетенцию независимого сервиса. Однако отсутствие технической поддержки производителя, недействующие гарантийные обязательства и недоступность программной документации создают высокие риски. Ответственность за возможные ошибки ложится на СТО, зачастую не располагающее специализированным оборудованием, программным обеспечением и достаточной квалификацией.

