Россиянам перечислили достоинства нового седана Volga C50
В перечень достоинств машины главный редактор «За рулём» Максим Кадаков включил тяговитый мотор, а также то, что никогда прежде «Волга» не была одновременно столь быстрой и комфортной.
«Она понятная, бодрая, смело вваливает в крутые повороты — не пугая водителя, а, наоборот, всей своей независимой подвеской гарантируя отличный держак», — отметил эксперт.
Главный редактор «За рулём» уверен, что Volga C50 является лучшим представителем этого класса из представленных на российском рынке машин, а потому будет пользоваться хорошим спросом.
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